Siniestra figura fue captada cerca de un zoológico

Una siniestra y extraña figura fue vista por cámaras de seguridad cuando deambulaba por las inmediaciones de un zoológico.

El aterrador hecho ocurrió cerca de un zoológico en la ciudad de Amarillo, Ubicada en el estado de Texas, en Estados Unidos.

La siniestra figura fue vista el 21 de mayo pasado, aunque las imágenes circularon recién ahora. Así lo consignó el New York Post.

De hecho, las imágenes fueron compartidas por el gobierno local de Amarillo, en Texas.

El director de Parques y Recreación de Amarillo, Michael Kashuba, se pronunció por la figura que fue vista en los alrededores del zoológico.

“Es importante señalar que esta entidad se encontraba fuera del zoológico de Amarillo. No había signos de intento de entrada al zoológico”, aclaró.

“Efinitivamente es una imagen extraña e interesante. Tal vez Amarillo pueda ayudar a resolver el misterio. Solo queremos que la comunidad de Amarillo se divierta con esto”, sumó el funcionario.

Sin embargo, el tuit de la gobernación de Amarillo alertó a varios internautas en redes:

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022