El jefe de México no estará en la ciudad de Los Angeles. La IX Cumbre de las Américas de 2022 se queda sin otro presidente latinoamericano como una respuesta al organizador Estados Unidos. La decisión se debe a que la Casa Blanca descartó la invitación a tres países de la región.

El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó asistir al evento de los mandatarios. La decisión informada este lunes se debe a que Washington no convocó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En representación del presidente de México estará el canciller Marcelo Ebrard.

La Jornada indica que AMLO dijo que “no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión”. López había adelantado que no asistiría si no estaban invitados todos los países.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que “EEUU sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos” en los tres países. López recalcó que “no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente”.

El mandatario de México enfatizó que “consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”. Como parte de las actividades de la cumbre el presidente chileno Gabriel Boric se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.