Durante la mañana de este jueves terminó la última instancia de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Países Bajos, por el caso del río Silala. El cierre fue hecho por la defensa chilena, luego de que Bolivia expusiera sus argumentos de contrademanda durante el miércoles pasado.

En el equipo de Chile en esta jornada estuvieron Samuel Wordsworth, abogado especialista en derecho internacional; Laurence Boisson de Chazournes, abogada doctora en Derecho Internacional del Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo de la universidad de Ginebra; y Stephen McCaffrey, profesor de Derecho Internacional de la Mc George School of Law de University of the Pacific, en California, Estados Unidos.

El día de hoy sólo me queda agradecer el trabajo de todas las personas que conforman el equipo de Chile 🇨🇱 y que hicieron de estos alegatos en La Haya una experiencia única. Ha sido un orgullo contar con su incansable apoyo en mi misión como Agente de Chile en el Caso #Silala pic.twitter.com/FKU1EQwTT7 — Ximena Fuentes (@xfuentes) April 14, 2022

Entre los argumentos, Wordsworth planteó que el argumento de Bolivia ha cambiado en el tiempo: según expuso, las aguas del Silala se rigen en totalidad por el derecho internacional. Por su parte, McCaffrey planteó que “la corte debe denegar la demanda de Bolviia porque no tiene ningún fundamento”, según citó La Tercera. En lo concreto, defendieron que el curso fuera considerado “agua internacional”.

El optimismo de Cancillería

La subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile en el juicio, Ximena Fuentes, se refirió a esta última jornada y al proceso en su totalidad: “(El juicio) permitiría poner fin, a través de un medio de solución pacífica de las controversias, a una disputa que se ha extendido por más de 20 años”.

“Ha quedado demostrado que Bolivia reconoce el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, ambos estados tienen derecho a su uso equitativo y razonable. Por lo tanto, el caso quedó reducido a un último reclamo de Bolivia sobre su derecho a desmantelar la canalización localizada en su territorio, cuestión a la que Chile jamás se ha opuesto, requiriendo solamente que Bolivia cumpla con sus obligaciones de debido cuidado y de cooperación, propias del derecho internacional”, añadió.

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y coagente ante La Haya, Carolina Valdivia, puntualizó que “si la corte falla a nuestro favor, ganan los dos estados”.

El conflicto legal entre ambos países comenzó en 2016, tras las acusaciones del entonces mandatario boliviano Evo Morales, quien señaló que Chile estaría “robando” las aguas del Silala. En respuesta, desde Chile se presentó una demanda ante la CIJ, aduciendo que se trataba de una fuente de agua internacional y por consiguiente, el uso es equitativo.

En 2018, Bolivia planteó la opción de negociar salida al mar, lo que fue descartado por la CIJ, pues no existía obligación legal. Tras ello, Morales amenazó con reducir el flujo del Silala, además de imponer tarifas para su uso.

Finalmente, la subsecretaria Fuentes agradeció “la confianza depositada en mí y en mi equipo y su apoyo constante durante todo el curso de este procedimiento” a la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Sebastián Piñera y al Presidente Gabriel Boric. Además, destacó el conformación paritaria de la delegación nacional, con 15 mujeres y 14 hombres.

Sobre la resolución de la CIJ, esta puede demorar meses o años, y es de carácter inapelable.