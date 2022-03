El jueves 24 de febrero, Rusia ordenó el avance de sus tropas militares hacia territorio ucraniano por medio de sus fronteras. Este hecho, ocurre en paralelo a bombardeos coordinados desde Moscú.

Ese día, el conflicto diplomático entre Rusia y Ucrania se convirtió en un escenario bélico sin precedentes. De hecho, es considerado el mayor ataque de un Estado a otro en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial.

En medio de la complejo situación que ya lleva varios días, el tema mediático ha jugado un rol fundamental. En Rusia, por ejemplo, las versiones de lo que sucede en Ucrania difundidas en canales de televisión son distintas a lo que informan para otros países los corresponsales que están allá.

Por esto, una mujer decidió irrumpir abruptamente en la transmisión en vivo de un noticiero en Rusia. Esto lo hizo al tiempo que una presentadora realizaba su trabajo desde el estudio de televisión.

Los hechos ocurrieron en la televisión estatal de Rusia, cuando una presentadora hablaba sobre la colaboración entre su país y Bielorrusia en medio del noticiero.

En ese momento, una mujer con un cartel irrumpió en el estudio del noticiero con un potente mensaje a favor de Ucrania:

The presenter at the Russian state television was speaking about Belarus-Russia collaboration, when a woman just ran onto the stage with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/MHQFMbQfom

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 14, 2022