Moscú y Kiev retoman conversaciones en medio de un aumento en los ataques rusos

Luego de 19 días de conflicto bélico, Rusia y Ucrania retoman este lunes el diálogo para intentar terminar los ataques.

Según da cuenta El País, esta reunión se dará de forma telemática entre ambas delegaciones. Desde el país liderado por Volodímir Zelenski pide un alto el fuego, la retirada de las tropas y garantías de seguridad para el país.

Las conversaciones se dan en medio de una escala de los ataques rusos, luego de que el fin de semana se confirmara el bombardeo con misiles a una base militar ucraniana cercana a la frontera con Polonia, elevando las tensiones con la OTAN.

Asimismo, durante esta jornada se reportó un ataque en el barrio de Obolon, en la capital de Ucrania, donde dos personas murieron.

Estados Unidos se refirió a la muerte del periodista norteamericano Brent Renaud, quien perdió la vida producto de un ataque ruso en la ciudad de Irpin, en Ucrania.

Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., calificó el hecho como “impactante y horrible” y agregó que “seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia” al canal NBC.

Held talks with 🇬🇷 PM @kmitsotakis. Reported on the course of countering Russian aggression. We appreciate defense, humanitarian support of 🇬🇷. Stressed the need to ensure the work of humanitarian corridors, especially in Mariopol. Also discussed 🇺🇦 movement towards EU membership

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022