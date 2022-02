Durante horas de este viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que Suecia, enviará ayuda humanitaria y militar al país, que desde la noche del jueves se encuentra bajo fuego del Ejército de Rusia.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario ucraniano expresó: “Suecia enviará ayuda humanitaria, técnica y militar a Ucrania. Agradecido de @SwedishPM por su eficaz apoyo. ¡Construyendo juntos una coalición anti-Putin!”.

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022