Encuentran con vida a tenista chileno desaparecido en Estados Unidos

Luego de más de tres días desaparecido, Lucas Moreno Yáñez, tenista chileno de 26 años, fue encontrado con vida en Estados Unidos.

El joven deportista se encontraba extraviado desde la noche del sábado en el sector residencial de Newport Beach, luego de haber compartido una cena con la familia de su novia, Taylor Corrigan.

Fue su propia pareja quien mediante sus redes sociales confirmó la aparición de Lucas Moreno. “Lucas ha sido encontrado. El NBPD (Departamento de Policía de Newport Beach) me informó que está bajo custodia del Consulado de Chile en Los Ángeles. Intenté llamar y me colgaron y nadie me dice más ni me deja hablar con él, pero está bien y a salvo”.

Asimismo, Taylor Corrigan le dedicó emotivas palabras a su novio. “Te amo y estoy muy aliviada de saber que estás bien y a salvo. Había estado haciendo todo lo que estaba a mi alcance para encontrarte y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para verte ahora”, expresó.

“Sé que estarás bien y no puedo esperar a verte y estar en tus brazos nuevamente. Eres tan querido y espero que una vez que estés bien, te acuerdes de todo y vuelvas a casa conmigo, Louis y Tupi. Por favor recuerda todo Lucas, sé que puedes. Te amo”, cerró.