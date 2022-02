Crisis en Ucrania: Joe Biden aprobó el envío de 3.000 soldados al este de Europa

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio luz verde al despliegue de 3.000 soldados norteamericanos al este de Europa, en el marco de la crisis que afecta a Ucrania.

Según consignó El País, la decisión del mandatario se tomó en respuesta a la presión militar de Rusia, además de seguir las recomendaciones del Pentágono.

.@PentagonPresSec: The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022