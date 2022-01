Crisis en Ucrania: Joe Biden afirmó que enviará a “corto plazo” tropas al este de Europa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el pasado viernes que planea enviar y desplegar tropas “a corto plazo” en el este de Europa y países de la OTAN ante la crisis que se vive en Ucrania.

Desde el Pentágono habían adelantado durante la semana que cerca de 8.500 soldados estadounidenses se encontraban en “alerta máxima”.

The situation on the #Ukraine border marks a defining moment for Euro-Atlantic security. Re-watch this week’s @NATO online discussion with @ischinger, @ARVershbow & @NATOBrazeB. ▶️https://t.co/c7VAnlUPNq pic.twitter.com/4XFS4aEDGr

— Munich Security Conference (@MunSecConf) January 28, 2022