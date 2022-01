Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras: “No más silencio ante los feminicidios, no más narcotráfico ni crimen organizado”

Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre), se convirtió en la primera presidenta mujer de Honduras tras quedarse con los comicios.

Luego de jurar como mandataria, Castro afirmó que va en busca de la refundación del país centroamericano, el cual comienza con el “restablecimiento al respeto del ser humano”.

Sostuve un encuentro con la @VP Kamala Harris. Abordamos temas de interés común, como la migración, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Agradezco su visita al país y la disposición de los EEUU de apoyar a nuestro gobierno en asuntos prioritarios para nuestro pueblo. pic.twitter.com/yj1DBKF3kv — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2022

“La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado“, señaló.

Para la presidenta de Honduras, refundar es “más que un verbo, es una misión imprescindible o irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa del mandato directo del pueblo”.

Asimismo, Xiomara Castro confirmó que se instalará la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), con ayuda de la ONU, además de derogar las leyes aprobadas en los últimos dos meses, y sostuvo que “democratizará” el parlamento.