Presidente Alberto Fernández y ola extrema de calor: “Ya no sé qué más nos va a pasar en la Argentina”

En una sola frase, muy contundente por cierto, el presidente Alberto Fernández resumió todas las situaciones que afectan a Argentina por estos días, con énfasis en la ola de calor extremo.

Las temperaturas máximas incluso han superado los 40°C. De hecho, durante la jornada se viralizó un momento televisivo en el que un periodista se desmayó en vivo mientras realizaba un despacho desde el Teatro Colón.

De acuerdo al pronóstico, no habrá calma sino tormenta, ya que para el domingo se prevén lluvias en la provincia de Buenos Aires, típicas de su clima templado húmedo.

A esto se suma el ingreso de la variante ómicron del covid-19, lo que ha derivado en cifras récord de contagios, y los problemas de suministro eléctrico, que han causado apagones masivos.

Humor en tiempos de crisis

Los apagones y la ola de calor en Argentina tienen un vínculo: las altas temperaturas producen derretimiento en los metales, sumado al alto consumo debido al uso de artefactos como ventiladores y el aire acondicionado.

“Ya no sé qué más nos va a pasar a los argentinos, tuvimos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años”, afirmó el presidente Alberto Fernández con una sonrisa.

Pero más allá del contraste entre su sentido del humor y el contexto de la situación, el mandatario agradeció a los empresarios por su colaboración en el racionamiento eléctrico.

“Nos acompañaron, a esos empresarios quiero darles públicamente las gracias. Grandes industrias y medianas industrias que se dieron cuenta que por ahí por querer seguir produciendo un día generaban un impacto negativo donde ellos mismos quedaban sin energía”, dijo Fernández.

Además, detalló que “ya pasamos el peak (de consumo) y empezamos a sentirnos un poco más cómodos, no tranquilos porque la temperatura en la que estamos inmersos nos pone en un situación incómoda porque los metales se dilatan y traen complicaciones”.