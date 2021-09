Hijo de Jair Bolsonaro dio positivo por covid-19 tras regresar de la Asamblea General de la ONU

Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro y diputado federal, informó durante esta jornada que dio positivo por coronavirus.

El diagnóstico fue confirmado este viernes mediante las redes sociales del parlamentario, tras regresar de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Sabemos que las vacunas se fabricaron más rápido de lo normal. Tomé la primera dosis de Pfizer y contraje COVID. ¿Significa esto que la vacuna es inútil? No creo. Pero es un argumento más contra el pasaporte sanitario”, señaló el diputado.

“A pesar del diagnóstico me siento bien y comencé a tratarme de inmediato. Gracias por los cientos de deseos de mejora que he recibido. Volveré pronto”, afirmó Eduardo Bolsonaro en sus redes sociales.

El hijo del mandatario de Brasil se convirtió en el tercer integrante de la comitiva que viajó a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU y que arrojó positivo por la enfermedad.

Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente 😉

Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta.

(Espero que este post não seja deletado)

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 24, 2021