Jair Bolsonaro debió comer pizza en la calle en Nueva York por no estar vacunado contra el covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debió comer en la vereda de una pizzería en Nueva York porque no contaba con un certificado de vacunación contra el covid-19; el mandatario fue el encargado de abrir la Asamblea General de la ONU en la ciudad estadounidense.

Bolsonaro, quien sostiene que no se vacunó contra el coronavirus, fue a cenar con el presidente del Banco Federal de Caixa Económica, Pedro Guimaraes, y varios ministros a una pizzería de Nueva York, pero no pudo entrar al local.

Y es que bajo las nuevas reglamentaciones y restricciones que se han implementado en distintos países, el certificado de vacunación se ha convertido en una herramienta de movilidad fundamental para ingresar y permanecer, no solo en restaurantes en Nueva York, sino que en diversos establecimientos.



“Tenemos que mandar un mensaje a todos los líderes mundiales, incluido más notablemente a Bolsonaro, de Brasil, de que, si quieres venir aquí, tienes que estar vacunado“, fueron las palabras del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio en una conferencia de prensa respecto a la decisión del mandatario brasileño.

De esta manera, Bolsonaro, que ha dicho en diversas ocasiones que será el último brasileño en hacerlo, como ya es tradición tuvo la responsabilidad de abrir la solemne sesión de la Asamblea General de la ONU, seguido por el presidente de Estados Unidos.

Cabe destacar que el año pasado, debido a la pandemia de covid-19, el evento fue virtual. Este año, se adoptó un modelo híbrido, con declaraciones presenciales y otras por vídeo.

Cerca de 20 personas con carteles que decían “Stop Bolsonaro” recibieron al mandatario al llegar al Hotel Intercontinental de Nueva York, con lo cual se vio forzado a entrar por una puerta lateral.

“With protests at the hotel door, Bolsonaro enters through the backdoor”- that’s what criminals and cowards do! #justsayingit #stopBolsonaro #foraBolsonaro

We #defenddemocracyinbrazil

Join us on Tuesday at 8AM at 2nd avenue and 45th street pic.twitter.com/hVvhUqVEok

— Defend Democracy in Brazil (@BrazilDemocracy) September 20, 2021