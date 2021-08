Inteligencia de EEUU descartó que el Covid-19 se creara como arma biológica

El origen de la pandemia del nuevo coronavirus sigue sin ser una certeza. Claro que otra de las hipótesis, cercana a las teorías conspirativas, perdió sustento. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos descartaron que el Covid-19 fuera diseñado como un arma biológica.

Un resumen del informe de los organismo fue difundido por los medios locales. Por ahora las entidades están indecisas entre las hipótesis del origen animal y del accidente de laboratorio. Las agencias afirmaron que “juzgamos que el virus no fue desarrollado como un arma biológica”.

El informe sobre el inicio del SARS-CoV-2 también desecha la noción de que el virus se produjera por manipulación genética. Las agencias siguen divididas entre dos hipótesis. Una es que el virus pasó de un animal a un ser humano, y la otra que comenzó en un accidente de laboratorio.

Cuatros de las agencias de inteligencia creen que el virus tiene origen animal. Claro que precisaron que mantienen una “confianza baja” en esa idea. Otra entidad estima con “confianza moderada” que el primer contagio fue producto de un accidente en el Instituto de Virología de Wuhan.

The New York Times indicó que las agencias no lograron una certeza sobre el origen del virus. El informe sobre el origen revivió el conflicto entre EEUU y China. El presidente demócrata Joe Biden acusó a Pekín de “resistirse” a entregar información y de “entorpecer” las investigaciones