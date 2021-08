Fiscalía argentina imputó al presidente Alberto Fernández por polémica celebración en medio de la pandemia

El 14 de julio pasado el presidente argentino Alberto Fernández junto a su familia celebró el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia oficial de los mandatarios de ese país, en Buenos Aires, el hecho hubiese sido solo un recuerdo si no fuera porque se realizó en medio de la pandemia del covid-19 y porque las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando una polémica que este jueves sumó un nuevo antecedente; un fiscal federal imputó al presidente y a todos los asistentes.

Sin duda, la decisión del fiscal Ramiro González, que imputó a Alberto Fernández, la primera dama y a todos los que aparecen celebrando el cumpleaños, generó debate y comentarios al otro lado de la cordillera, mientras que el presidente solo se remitió a reconocer que el hecho fue “un acto de imprudencia y de negligencia“, pero no un delito o “una maniobra dolosa”.

Según indica el diario argentino Clarín, el presidente Fernández indicó además que “me gustaría que analicen la existencia de delito, el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente, el tema es muy claro, pero aún así lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado; me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error producto de la vorágine en la que vivía”.

“Soy un hombre cuidadoso de esas cosas pero con el ritmo de locura que se vivía en medio de la pandemia evidentemente ese tema se me pasó”, puntualizó el presidente argentino.

La polémica se encendió además porque fue el propio Fernández el que indicó que las autoridades serían drásticas para sancionar a quienes faltaran a las normas sanitarias por la pandemia.