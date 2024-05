Claudia Paz Salas vive, hace varios años, una completa pesadilla. Una que la mantiene desesperada y sin saber qué hacer.

Resulta que la locutora de La Comunidad del Anillo en Radio Concierto es acosada por un hombre hace tres años vía redes sociales.

Una violenta situación ha ido escalando y que trató de denunciar en octubre de 2022, sin mucho éxito, como contó a LUN.

“Según lo que este hombre dice, no se dedica a nada. Por lo que cuenta, se droga mucho. Sé que a veces sale a juntarse con amigos. Ayer (domingo), por ejemplo, antes de dejar privado mi Instagram, me mandó un video en la calle caminando con un amigo. Es algo que suele hacer”, relató sobre su hostigador, un sujeto de 28 años, que vive en Antofagasta.

El acoso a Claudia Paz Salas

La periodista indicó que el tipo no solo le envía mensajes, también fotos de sus partes íntimas, hecho que la ha shockeado.

“Una vez me desperté en la mañana para ir a trabajar, abro mi teléfono y me encontré con estas imágenes y me puse a llorar. Es muy violento. Da rabia e impotencia no poder hacer nada. Todo lo que puedo hacer es bloquearlo. Y lo bloqueo todo el día, todos los días”, dijo.

De hecho, señaló que, pese a estos bloqueos, el sujeto se hace cuentas una y otra vez, para seguir enviándole perturbadores mensajes.

“Escribe de todo. Me ha escrito que va a matar a mi gato, que va a violar a mi hermana, que me va a violar a mí también, que me va a pegar, me escribe garabatos, ordinarieces... Yo no le contesto, él habla solo todo el tiempo. A veces me manda a la punta del cerro, pero después vuelve. Me dice cosas como perdona mi amor, nunca más. Y así es todo el tiempo, es cansador”, indicó.

Una situación que tiene agotada a Claudia Paz Salas y por la que no podría hacer mucho, ya que lamentablemente en nuestro país es muy difícil castigar a los acosadores digitales, dejándolos impunes.