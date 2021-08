Afganistán: El Pentágono confirmó que hubo una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul este jueves

Tras varios días de caos y de evacuación de funcionarios y militares internacionales y ciudadanos civiles, ocurrió lo que se temía, y durante este jueves el Pentágono de Estados Unidos confirmó que se registró una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán.

Así lo indicó a través de un escueto mensaje en su cuenta en la red social Twitter, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, indicando que hasta el momento las causas no están claras y que se entregarán más detalles cuando se pueda saber realmente qué ocurrió.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021