Talibanes entraron a Kabul y buscan negociar con el gobierno de Afganistán la entrega del poder

Los talibanes empezaron su ingreso a la capital de Afganistán y por todos los frentes. El ministro del interior afgano confirmó este domingo la llegada del grupo fundamentalista. Los rebeldes radicales se ubicaron en los barrios de la periferia de Kabul y aseguran que no van a entrar por la fuerza, sino que buscan negociar la entrega del poder.

Los insurgentes llamaron a que la población no huya y que “todos deben permanecer en su propio país, en su propio hogar, y no intentar salir”. Los paramilitares aseveraron que “nadie será objeto de represalias”. Los residentes de la capital afgana detallaron a diversas agencias que observan a los combatientes talibanes en la ciudad, pero que no hubo enfrentamientos.

Un vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, expresó en Twitter que “el Emirato Islámico ordena a todas sus fuerzas que permanezcan a las puertas de Kabul, que no intenten entrar en la ciudad“. Un residente de un barrio del este de la capital aseveró que “hay combatientes talibanes armados en nuestro barrio, pero no hay combates”.

Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron helicópteros a Kabul para evacuar al personal diplomático. Unas horas antes el presidente norteamericano, Joe Biden, advertía a los talibanes sobre cualquier ataque a personal o soldados estadounidenses. Los insurgentes demoraron tres meses en casi controlar Afganistán ante el retiro de las tropas extranjeras.

The Guardian informa que la cuenta del palacio presidencial expresó en Twitter que mantienen la capital. El mensaje asegura que “las fuerzas de seguridad del país, en coordinación con los socios internacionales, controlan la situación de seguridad en Kabul”. Los talibanes expresaron que hay “negociaciones para garantizar que el proceso de transición se complete de manera segura, sin comprometer la vida, la propiedad y el honor de nadie”.