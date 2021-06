Murió Champ, el “primer perro” de Estados Unidos

A través de un comunicado, la familia Biden expresó su dolor por la muerte de Champ, el “primer perro” de la Casa Blanca, Estados Unidos, y compañero de la familia por 13 años junto a Major, perro adoptado en 2018.

La mascota falleció “pacíficamente en casa”, según contaron. “Incluso cuando la fuerza de Champ disminuyó en sus últimos meses, cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba, su cola siempre meneándose, y nos acurrucaba para un rasguño en la oreja o un roce en la barriga. Donde estuviéramos quería estar, y todo era mejor cuando llegaba a nuestro lado”, indicaron.

“Le gustaba acurrucarse a nuestros pies frente al fuego al final del día, unirse a nosotros como una presencia reconfortante en las reuniones o tomar el sol en el jardín de la Casa Blanca”, añadieron sobre Champ, que llegó como cachorro a la familia en 2008, después de mudarse a la residencia oficial del vicepresidente, volviéndose en 2020 el “primer perro” en Estados Unidos.

Tras contar detalles de la vida del perro y sus actividades favoritas, la familia cerró su mensaje de manera muy emotiva. “En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más afligidos, él estuvo allí con nosotros, atento a cada uno de nuestros sentimientos y emociones”, escribieron los Biden. “Amamos a nuestro dulce y buen chico. Lo extrañaremos siempre”, cerraron.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021