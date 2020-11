“Major”: La historia del perro adoptado de Joe Biden que vivirá en la Casa Blanca

Con la histórica y disputada elección de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos no solo el partido demócrata regresará a la Casa Blanca, sino que también retornará una tradición que había quedado suspendida con la administración de Donald Trump; dos perros volverán a correr por sus grandes patios.

Así, los pastores alemanes “Charm” y “Major”, serán los nuevos canes inquilinos de la casa presidencial estadounidense.

Hasta ahí, nada es muy llamativo, salvo porque “Major” será el primer perro adoptado desde un refugio de animales en habitar la Casa Blanca, ya que fue recogido por la familia Biden en 2018.



Según han comentado los medios estadounidenses, “Major” era de una camada de pastores alemanes que habían sido abandonados, siendo criado durante sus primeros meses en el refugio de Delaware, donde lo encontró Biden para llevarlo a su hogar.

La cercanía del ahora presidente electo con sus perros también fue parte de la campaña realizada para llegar a la Casa Blanca, incluso, aparecieron en un video viralizado por redes sociales junto a otros canes, donde se destacaba justamente que de ganar su dueño, los perros volverían a habitar la Casa Blanca.

La llegada de las mascotas a la Casa Blanca ha sido tan comentada en Estados Unidos, que los flamantes “primeros perros”, incluso inauguraron una cuenta en Twitter (@First_dogs_USA), donde aseguraron en su biografía que están “ansiosos” por conocer su nuevo hogar; la Casa Blanca.

Allí, además agradecieron desde ya a sus miles de seguidores por revisar sus aventuras presidenciales desde enero próximo.

🐾 Hello America! Hello world! It’s us, Champ and Major. We are the Bidens’ family puppers and First Dogs Elect(s) of USA. We want to thank you all for your suppawrt by sharing our pawsidential adventures here! Woof! Woof! 🐶🇺🇸🐕 pic.twitter.com/J46aiXKVFW

— Champ & Major Biden 🇺🇸 (@First_Dogs_USA) November 8, 2020