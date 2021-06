Eurocopa y publicidad: ¿El episodio de CR7 marca un cambio en el marketing actual?

Lo que está pasando en la Eurocopa es probablemente la muestra de un cambio de paradigma frente a la publicidad de productos, como fue lo que ocurrió durante esta semana con Cristiano Ronaldo y Coca Cola. A partir de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristián Leporati, quien mencionó que las millonarias pérdidas de 4000 millones de dólares que sufrió la empresa de bebidas luego de ocurrido el episodio fueron importantes, pero quizás no tan dañinas.

“Esa pérdida de dólares son en acciones, que son básicamente especulaciones. Lo interesante aquí es ver el peso que tiene como líder de opinión Cristiano Ronaldo, que es capaz de dejar la embarrada con la reputación financiera de una empresa así de importante“, comenzó explicando el académico de la UDP respecto a la manera en que el caso de la Eurocopa podría representar un cambio en los paradigmas de la publicidad.

Agregó que “hay que analizar ese fenómeno: cómo los líderes de opinión se apropian del ciberespacio y pueden hacer lo que quieran con las marcas. El acto de Ronaldo, así como también el de Pogba, quien rechazó públicamente unas botellas de cerveza Heineken, es algo impulsivo, pero el impacto que tuvo no es menor. Los seguidores del fútbol son millones, es casi como una religión lo que hacen y eso es súper interesante de analizar”.

Los entrevistadores del Ciudadano ADN comentaron con Cristián Leporati cómo es que todos los días en el marco de las conferencias de la Eurocopa se puede ver una suerte de performance, como es el caso de Ronaldo y Pogba, algo que ciertamente tiene directa relación con la publicidad de las empresas.

“Lo interesante de esto es analizar si esas viralizaciones que se producen a partir de casos como el de Ronaldo finalmente favorecen o no a las marcas en cuestión. En un mundo distinto al de 15 años atrás estas cosas no desfavorecen en nada a las marcas y en cambio pone la conversación en todos los medios. Antiguamente los líderes eran tres, cuatro, cinco personas que hacían y deshacían, pero hoy en día el efecto es distinto. No es como antes, que el impacto por ejemplo de Michael Jordan era fundamental para Nike, marca que explica su irrupción gracias a este jugador. El ‘rostro’ de estos rostros impacta mucho, pero en el corto tiempo el olvido es más rápido”, explicó el académico de la UDP.

Además, Leporati mencionó que en estos tiempos actuales “en TikTok aparecen rostros cada tres minutos con millones de seguidores, pero pueden pasar al olvido fácilmente”.

“Esto que ha pasado con estos jugadores de fútbol pasará al olvido, pero en su momento va a generar una reflexión, y al final del día las marcas se verán favorecidas”, mencionó el experto en publicidad en el Ciudadano ADN.