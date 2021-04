Policía detuvo a mujer que protestó en topless en las afueras del Castillo de Windsor durante funeral de Felipe de Edimburgo

Una mujer fue detenida este sábado, en las afueras del Castillo de Windsor, en el Reino Unido, que protestó en topless mientras al interior se realizaba el funeral del esposo de la Reina Isabel II, Felipe de Edimburgo.

Según indicaron los medios británicos, la mujer pasó corriendo frente a una estatua de la Reina Victoria, cuando las personas que llegaron a presenciar desde lejos la ceremonia estaban aplaudiendo al terminar el minuto de silencio.

La mujer pasó gritando “¡Salven el Planeta!” antes de ser arrestada por la policía y ser sacada del lugar.

JUST IN 🚨 Topless woman detained outside Windsor Castle during Prince Philip's funeral ceremony pic.twitter.com/Ncx5bEtrx9

En tanto, minutos después se vio a una funcionaria de la policía recogiendo la ropa de la manifestante para devolvérsela.

El funeral del príncipe se realizó bajo estrictas normas de seguridad y sanitarias debido a la pandemia del coronavirus Covid-19. A la ceremonia encabezada por la Reina, solo asistieron 30 invitados.

Topless woman taken away by police outside Windsor Castle while Prince Philip's funeral took place https://t.co/xG9h8X4hRB pic.twitter.com/ArEUWSfOZ8

— WalesOnline (@WalesOnline) April 17, 2021