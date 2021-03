Terremoto de magnitud 7.2 se registró en Japón: declararon alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter se registró al noreste de Japón a las 6:02 hora chilena (18:09 hora local), y las autoridades del país declararon alerta de tsunami en la prefectura de Miyagi.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el fuerte temblor se produjo en el mar, frente a la costa de Miyagi, a 27 kilómetros al noreste de Ishinomaki, a 60 km de profundidad.

Además, indicaron que la alerta de tsunami es debido al riesgo de que se produzcan olas de hasta un metro de altura.

Por su parte, en Chile el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que el sismo en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.

A través de las redes sociales, diferentes personas registraron como se percibió el movimiento telúrico. Revisa aquí algunos videos:

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo 5強 (Strong) Tsunami warning ⚠️ around Ishinomaki (Miyagi) – it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn

— John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 20, 2021