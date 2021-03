Aseguran que Donald Trump y su esposa Melania fueron vacunados contra el Covid-19 antes de dejar la Casa Blanca

Este lunes, el periódico norteamericano The New York Times aseguró que el exmandatario Donald Trump, y su esposa Melania recibieron la vacuna contra el Covid-19 en secreto antes de dejar la Casa Blanca.

Según el citado medio, contactando a un asesor del expresidente, Trump y su señora fueron inoculados contra la pandemia en los días anteriores a dejar Washington, previo a darle paso a la administración de Joe Biden.

“Todo el mundo debería ir a recibir su inyección“, aseguró Trump hace algunos días en medio de un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en lo que fue una de sus primeras apariciones públicas tras dejar la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

El mismo medio confirmó que no pudieron establecer qué vacuna recibieron Donald y Melania, si la de Moderna o la de Pfizer, así como cuántas dosis habrían recibido.

Cabe recordar que en octubre del 2020, Donald Trump estuvo contagiado con Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado de urgencia durante tres días en un hospital militar de Washington. Logró recuperarse tras la administración de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y el antiviral Remdesivir.

