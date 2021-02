Expresidente peruano aseguró que “no hay ningún delito” en haber recibido con anticipación la vacuna contra el Covid-19

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró este martes que “no hay ningún delito” en haber recibido con anticipación la vacuna contra el coronavirus Covid-19, situación por la que sin embargo se disculpó ante la ciudadanía y que ha sido calificada como “irregular” por las autoridades de ese país.

El exmandatario, que fue cesado del cargo por el Congreso el 10 de noviembre pasado en medio de acusaciones de corrupción, señaló que “hablaremos con la verdad y explicaremos lo que hemos hecho”, al referirse en conversación con Radio Programas del Perú (RPP) al contexto en el que recibió la dosis del fármaco desarrollado por Sinopharm.

En la oportunidad, Vizcarra -que actualmente levanta una candidatura al Congreso– agregó que recibió el medicamento en el marco de los ensayos clínicos que se realizaban en el país.

“Como presidente me dijeron que habían 12 mil dosis para la etapa experimental. Nunca, hasta el día en que dejé el gobierno, me habló de números adicionales”, apuntó el expresidente, mientras aseguró que no renunciará a su candidatura y que efectivamente dichas vacunas “debieron recibirlas los médicos de UCI”.