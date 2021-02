¿Coincidencia? Discurso de la reina Isabel II y entrevista de Oprah a Harry y Meghan se harán el mismo día

La reina Isabel II emitirá su discurso anual por el Día de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) el próximo 7 de marzo, mismo día en que se emitirá la entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey para el canal CBS.

La matriarca de la Familia Real estará acompañada por el príncipe Carlos, los duques de Cambridge, Kate y William y su nuera, Sophie de Wessex, esposa del príncipe Eduardo, en un importante discurso que grabó desde el Castillo de Windsor.

El Día de la Commonwealth se celebra todos los segundos lunes de marzo, pero este año se argumentó su adelanto al día domingo por las restricciones impuestas a raíz del coronavirus. Esta es la misma razón por la que la Familia Real no participará en las celebraciones de la Abadía de Westminster y en cambio, apostaron por el formato televisivo.

Harry y Meghan formaron parte de los actor de la Mancomunidad de Naciones en marzo de 2020 por última vez y según consignó el Daily Mail, la pareja perdió todos sus vínculos reales desde que aceptaron la entrevista con Oprah Winfrey sin comunicarle a la reina de manera oportuna.

A pesar de que argumentaron que al no ser representantes de la corona podían decidir este tipo de cosas sin mayores problemas, la decisión molestó a la reina Isabel II dado que la conversación será de alto alcance y los duques no pusieron ninguna limitación a Winfrey para hacer preguntas. De igual manera, Meghan y Harry no pretenden decir nada que pueda molestar a la matriarca de la Familia Real.