“Este es tu momento”: Barack Obama felicitó a Joe Biden tras asumir como nuevo presidente de Estados Unidos

Este miércoles, el demócrata Joe Biden asumió como el nuevo presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en el 46° mandatario en la historia del país norteamericano.

Las felicitaciones tras asumir el poder no se hicieron esperar, siendo el expresidente Barack Obama uno de los primeros en saludar a Biden.

“Felicitaciones a mi amigo, el Presidente Joe Biden! Este es tu momento”, señaló Obama mediante sus redes sociales.

Recordemos que, tras asumir, el actual mandatario señaló que “hay mucho que reparar, mucho que restablecer, mucho que sanar, pero también mucho que ganar“.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021