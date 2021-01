“Celebrating America”: Estos son los artistas que acompañarán a Joe Biden tras asumir la presidencia de EE.UU.

Este 20 de enero se realizará Celebrating America un programa presentado por Tom Hanks para celebrar la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos que se transmitirá de 22:30 a 00:00 horas en Chile.

Para ello, el presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris darán un discurso a la nación para luego dar paso a las apariciones de celebridades y cantantes como los actores Kerry Washington y Eva Longoria, el ex jugador de basquetbol Kareem Abdul-Jabbar, entre otros.

Jon Bon Jovi, Hubbard, McGraw, Pumas, Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake y Bruce Springsteen son algunos de los artistas confirmados para el show televisivo, sin embargo destacan dos importantes artistas latinos: Luis Fonsi y Ozuna, los que protagonizarán un podcast llamado “Pasa el Micro”.

El show será transmitido por las cadenas ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC, así como también por redes sociales del Comité de Inauguración Presidencial (PIC, en inglés), incluidos el canal de YouTube y la plataforma online de la inauguración donde está el itinerario completo.

Además Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW de Fox, AT&T y DIRECTV también trasmitirán el evento.

En tanto, en la ceremonia de cambio de mando, Lady Gaga será la encargada de interpretar el himno nacional y Jennifer López dará un show que hasta ahora se mantiene en secreto. Las dos cantantes son las únicas en formar parte de la investidura, debido al protocolo por Covid-19.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳

Invocation – Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance – Andrea Hall

National Anthem – @ladygaga

Poetry Reading – Amanda Gorman

Musical Performance – @JLo

Benediction – Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021