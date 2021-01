Disneyland abrió sus puertas como centro de vacunación contra el coronavirus

El parque de atracciones Disneyland en Anaheim, California abrió sus puertas para ser sede masiva de vacunación contra el Covid-19, utilizando el estacionamiento del parque dedicado a Toy Story.

Las vacunas están disponibles para los californianos que sean trabajadores de la salud, fuerzas del orden y mayores de 75 años, quienes hicieron fila desde la semana pasada para el primer punto de distribución “Super POD” del Condado de Orange.

Andrew Do, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange consignó a The New York Times que pronto se inocularán 7.000 personas al día. “No hay mejor lugar para tener nuestro primer Super POD que aquí mismo en Disneyland, un destino de viaje para personas de todo el mundo”, sostuvo el político.

El condado de Orange acumuló casi 3 millones de casos y 32.239 muertes desde que llegó el Covid-19, asimismo es el tercer lugar con más muertes relacionadas al virus, detrás de Texas y Nueva York.