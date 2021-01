CEO de Twitter por suspensión de cuenta de Trump: “Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública”

Jack Dorsey, CEO de Twitter, explicó las razones de la red social para bloquear la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la que usaba para sus mensajes por sobre el perfil oficial del mandatario estadounidense o el de la Casa Blanca.

La cuenta de Trump fue bloqueada después de una suspensión temporal de doce horas, en la que se le advirtió que debía borrar los mensajes escritos durante el ataque de sus seguidores al Capitolio, en el que murieron cinco personas.

“No celebro ni me enorgullezco de que tengamos que prohibir @realDonaldTrump de Twitter, o la forma cómo tuvimos que llegar a esta decisión. Después de una clara advertencia de que tomaríamos esta medida, tomamos una decisión con la mejor información que teníamos en función de las amenazas a la seguridad física tanto dentro como fuera de Twitter. ¿Fue esto correcto?”, dijo Dorsey, justamente, en Twitter.

“Creo que esta fue la decisión correcta para Twitter. Enfrentamos una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a centrar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño fuera de serie como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y es lo que impulsa nuestra política y su cumplimiento ante todo”, agregó.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

