“The Q Guy”: Quién es el hombre de piel y cuernos durante el asalto al Capitolio

Jornada histórica en Estados Unidos. Un grupo de seguidores de Donald Trump protagonizó violentos incidentes en el Capitolio y se enfrentó a las fuerzas policiales al interior del emblemático edificio cuando se certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones del país norteamericano.

Entre los protagonistas de esta toma, hubo una figura que llamó la atención por sobre el resto. Se trata de un hombre que ingresó al Congreso con el torso desnudo y tatuado, el rostro pintado con los colores de la bandera de Estados Unidos y, lo que más llamó la atención, un gorro de piel, acompañado de dos cuernos asomados en su cabeza.

Este hombre es conocido en las redes sociales como “The Q Guy”, o también “The Q-Shaman“. Y, en medio de la turba, entró al Capitolio con un megáfono y la bandera estadounidense, llegando hasta la misma cámara de senadores y parándose en el estrado destinado al presidente del cuerpo legislativo.

