Figuras del rock se manifiestan frente al asalto de seguidores de Trump en el Capitolio

Luego de los violentos disturbios de la tarde de este miércoles 6 de enero en los alrededores e interior del Capitolio en Washington, protagonizados por simpatizantes de Donald Trump, varios músicos se volcaron a sus redes sociales para manifestar su sensación frente a los hechos.

Paul Stanley, guitarrista y fundador de Kiss, señaló: “Estos son TERRORISTAS. Esta es una insurrección armada. Las llamas fueron avivadas desde hoy por el Presidente y senadores específicos a quienes NO SE PUEDE permitir ahora distanciarse o denunciar lo que han causado directamente. Conozca sus nombres. ESTE es el resultado de su engaño. Vergüenza”

These are TERRORISTS. This is armed insurrection. The flames were fanned today & over time by the president & specific senators who CANNOT be allowed now to distance from or denounce what they have directly caused. Know their names. THIS is the result of their deception. Shame. pic.twitter.com/nDJhvV3b1c — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) January 6, 2021

En esa línea Tommy Lee, parte de Mötley Crüe, dijo: “Hey cabrón @realDonaldTrump diles a los covidiots que se vayan a casa … es un final, ¡¡ya perderán, GTFOH !! y mientras estás en eso, ¡TÚ también lárgate de aquí antes de que la gente resulte gravemente herida!”.

hey Fuckhead @realDonaldTrump tell you covidiots to go home…its a wrap, ya'll lost, GTFOH!! and while you're at it YOU get the fuck outta here too before people get seriously hurt! — T🥁mmy L33 (@MrTommyLand) January 6, 2021

Por otro lado, Tom Morello, integrante de Prophets of Rage, Rage Against the Machine y exguitarrista de Audioslave, fue más directo y publicó: “Esto te hace pensar…”

Asimismo, el músico mexicano, Dino Cazares guitarrista de la banda Fear Factory posteo lo siguiente: “Ahórrame ese derecho de la gente que todos sabemos que si fuera un negro o hispano irrumpiendo en la capital rompiendo ventanas y destruyendo propiedades sería un desastre sangriento. Debido a que estos son partidarios de Trump y no de color, la policía no está haciendo nada“, fue parte de lo que señaló en Twitter.

spare me that right of the people bullshit we all know that if it was a Black or Hispanic storming the capital breaking windows and destroying property it would be a bloody mess. Because these are Trump supporters and not of color police are doing nothing. https://t.co/qVbzMhNIFw — Dino Cazares (@DinoCazares) January 6, 2021

Alex Skolnick, guitarrista de Testament, cuestionó lo acontecido. “Ok, la capital de Estados Unidos está bloqueada. Mafia anarquista enojada peor de lo que dicen que es Antifa. Lafayette Square fue barrida despiadadamente por las autoridades en un instante para una sesión de fotos bíblicas, pero ¿estas personas pueden pulular aquí? ¿Dónde está el Ejército? ¿La Guardia Nacional?”, fue una de sus publicaciones.

This is next level insanity pic.twitter.com/sYRQa4R65y — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) January 6, 2021

Por último, el baterista Mike Portnoy de Dream Theater mostró su descontento con la situación y escribió. “Lo que está pasando ahora mismo es absolutamente repugnante y repulsivo … Rezo por la seguridad de todos”.