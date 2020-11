Trump sigue sin reconocer su derrota: “Mi opinión no cambiará en seis meses”

En su primera entrevista tras las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no reconoció su derrota ante Joe Biden e insistió en un fraude en su contra, pese a la serie de fallos judiciales en contra de sus aspiraciones de revertir el resultado.

“No me harán cambiar de opinión. En otras palabras, mi opinión no cambiará en seis meses. Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total”, dijo en Fox News, sin aportar pruebas, misma razón por la cual los tribunales han desestimado las denuncias de su campaña.

“Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos permiten hacerlo. Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas”, agregó.

De acuerdo con la versión de Trump, él ganó la “elección fácilmente”.

De acuerdo con los resultados proyectados, que serán confirmados el 14 de diciembre por el Colegio Electoral, Joe Biden se impuso a Trump por 306 contra 232 votos electorales.

Pese a sus insistencia en la teoría de un fraude, el mandatario afirmó que dejará la Casa Blanca si el Colegio Electoral ratifica la victoria de Biden.