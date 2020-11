Esto fue lo que dijeron Donald Trump y Joe Biden a horas que se conozcan los resultados de las elecciones en EE.UU.

Este martes, día clave de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, estuvo marcado por las actividades que realizaron el presidente Donald Trump, candidato a la reelección, y el demócrata Joe Biden, quien busca el regreso de su partido a la Casa Banca.

El actual mandatario visitó Arlington, Virginia, y se reunió con sus adherentes en la sede de campaña. Consultado sobre una eventual derrota, Trump respondió que “no, no estoy pensando en discursos de aceptación o de derrotas todavía. Con suerte solo necesitaré uno de los dos, ¿y sabes algo? Ganar es fácil, perder nunca es fácil. No para mí, no lo es”.

También aseguró que “vamos a tener una gran noche” y afirmó que “he escuchado que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas. Lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo, estoy oyendo que lo estamos haciendo bien en todas partes”.

Desde la otra vereda, Joe Biden llegó junto a dos de sus nietas hasta Scranton, en Pennsylvania, que es su ciudad natal. “Voy a restaurar la decencia y el honor a la presidencia”, dijo el candidato demócrata tras el recibimiento de sus seguidores.

También hizo un curioso gesto en la casa de su infancia y escribió “de esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios”.

“El país está listo. Vamos a tener más gente este año que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos”, expresó Biden. También auguró que “las tradiciones se hicieron para romperse. Hay mucho en juego esta noche. Ya veremos“.