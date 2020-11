Samuel Fernández, analista internacional, sobre EE.UU.: “Esta elección es emocional, no es racional”

Como analista internacional, Samuel Fernández tiene diversos pergaminos profesionales: exrepresentante permanente ante Unesco, embajador de Chile en Egipto, concurrente en Túnez, Qatar y Liga de Estados Árabes, cónsul general en Miami, expresidente de los comités jurídicos OMPI, FAO y Unesco, y actual integrante del Consejo Asesor en Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, es una voz autorizada para opinar sobre las elecciones en Estados Unidos, que enfrentan al actual presidente Donald Trump con el demócrata, exsenador y exvicepresidente Joe Biden. “Uno podría decir con certeza que Trump va a hacer tal cosa con las potencias, porque en cuatro años lo ha demostrado. No tenemos idea de lo que va a hacer Biden”, sentenció el experto en conversación con Ciudadano ADN.

En temas como impuestos y salud, sostuvo el analista, “Trump se defiende solito, para bien o para mal, pero Biden ha tenido que llamar a Obama para que lo auxilie. Es poco brillante y poco comunicativo”.

Fernández comentó también que, independiente de quien resulte triunfador en estas elecciones, el próximo será “un gobierno donde se va a cambiar por completo la Cámara de Representantes -muy hostil a Trump- y la mitad del Senado. Es de enorme importancia cómo va a quedar el Congreso”.

El experto también recordó que la contabilidad de los votos en Estados Unidos no es automática, tomando en cuenta los votos por correo, “y eso puede hacer un cambio significativo. La elección se gana hasta que se contabilice el ultimo voto, y ahí puede haber incluso sorpresas”.

Eso podría ser una carta a favor para el presidente en ejercicio. “Trump sabe que las encuestas no lo favorecen, pero confía en el voto oculto. Apela a la emoción. Esta es una elección emocional, no es racional. Lo racional no ha estado presente, y eso es serio para una primera potencia mundial”, estima el analista.

Respecto a la incidencia que esta elección pueda tener para Latinoamérica, el experto sinceró que “no tengo idea, y creo que nadie sabe. Chile no ha estado en la mente más que por algunos minutos. Pero no le echemos toda la culpa a Trump. ¿Alguien puede decir qué ha dicho Biden sobre Latinoamérica? Además, los latinos están divididos, algunos sabemos que van a votar por Trump, como cubanos y venezolanos, pero los brasileños, argentinos, peruanos o chilenos mismos, no sabemos cuál es la tendencia”.

A partir de eso, Fernández insistió en su postura: “Las certezas que da un Trump, con errores o aciertos, es mucho mayor que la que está dando un Biden que aparece de mayor edad y vacilante”.

Pero lo más esperado de esta jornada electoral son, sin duda, los resultados. Fernández piensa que “por tendencia debiera ganar Biden, pero como esta es una elección americana con un componente emocional mucho mayor, esto lleva a una exacerbación, y ahí está la incógnita. Si gana Trump quiere decir que la propaganda sirvió. Si gana Biden quiere decir que se ha elevado a una categoría superior a alguien que nunca ha destacado”.

Por último, el experto se refirió a cómo el nuevo liderazgo estadounidense se enfrentará a un escenario de pandemia donde la hegemonía mundial de Estados Unidos se ve amenazada. “Las grandes potencias, está claro que han sobrepasado a Estados Unidos, como China. Un presidente que es tratado de payaso, de bufón, y el otro que es un aburrido, un Sleepy Joe, que no coordina. Estadistas no. Es una pena que tengamos un Estados Unidos con dos personas disputando la presidencia que no dan el peso para ser un estadista. No tenemos gente digna de un país de esa importancia e incidencia que estén compitiendo por presidirlo”.