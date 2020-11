Trump optimista de cara a las elecciones: “Lo estamos haciendo muy bien con el voto afroamericano y latino”

Donald Trump expresó su confianza en conseguir la reelección como presidente de Estados Unidos, en los comicios que se celebran este martes y para los cuales cerca de cien millones de personas votaron anticipadamente.

“Si hay una victoria, creo que la tendremos, pero sólo (me declararé ganador) cuando la consigamos, no hay razón para jugar juegos. No sé cuáles son las posibilidades, pero tenemos una sólida posibilidad“, dijo hoy a la cadena Fox News, en un contacto telefónico.

“Estamos viendo una muy buena respuesta. Lo estamos haciendo muy bien con el voto afroamericano y latino. Han sido tres semanas increíbles”, agregó con voz ronca, debido a los 14 eventos de campaña en 72 horas.

Trump aseguró que cree que va a triunfar en los estados claves para conseguir cuatro años más en la Casa Blanca. “Creemos que vamos a ganar en Texas con diferencia, en Florida, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania. Es más que un pensamiento, son tendencias. Nos irá muy bien en varios estados”, dijo.