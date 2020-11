Elecciones EEUU: Juez rechazó solicitud de republicanos para desechar votos en Texas

Malas noticias para el oficialismo. Un juez federal de Texas rechazó el pedido de tres candidatos republicanos para descartar 127.000 votos emitidos en la ciudad de Houston. Los postulantes acudieron a las cortes federales para argumentar que los sufragios eran ilegales porque se habían emitidos desde vehículos.

Esa moción fue rechazada en su primera instancia e inmediatamente fue apelada por los demandantes. Los republicanos pidieron a la corte de apelaciones que no permita la votación desde el auto. El juez comentó que “no votaría en un drive-thru solo por mi preocupación de si eso es ilegal o no”.

El fallo del juez Andrew Hanen sigue dos decisiones de la corte suprema de Texas. La resolución puede despejar el camino para el recuento de los votos anticipados desde el automóvil el día de las elecciones. El 57% de los votantes registrados en Texas ya votaron y se espera que el estado supere los 12 millones de sufragios.

Hanen expresó en el fallo que pudo cerrar los centros de votación para autoservicio. El juez estima que no lo hizo porque no le solicitaron referirse sobre los temas más importantes del caso. Para el magistrado las carpas que se usan no califican para votar dentro de un “edificio”, un requisito de la ley electoral estatal.

Texas Tribune informa que el 10% de los primeros votantes del condado de Harris emitieron sus sufragios en las ubicaciones de autoservicio. El secretario del condado de Harris, Chris Hollins, dijo tras la audiencia que las diez zonas para votar desde los vehículos permanecerían abiertas el martes 3 de noviembre.