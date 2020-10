Internautas nerviosos, un papá joven y memes: las reacciones tras las primeras horas de votación en Nueva Zelanda

Mientras eran las 16:00 horas en Chile, en Nueva Zelanda comenzaba la mañana con la apertura de las mesas de votación a las 8 en punto del día domingo.

Así reportaron varios chilenos que residen en el país oceánico y que se acercaron a las ciudades de Auckland y Wellington para participar en el Plebiscito Nacional. Según mostraron algunos usuarios en Twitter, ya desde esa hora habían filas para votar.

Reportando desde Nueva Zelanda.

Abriendo mesa 2.

Ya hay fila para votar y son las 8.20 am.

No me puedo la emoción. pic.twitter.com/Koq3kCSUvU

— María (@maria_arub) October 24, 2020