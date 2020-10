Joe Biden por contagio de Donald Trump y su esposa: “Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y rival electoral de Donald Trump, Joe Biden, tuvo palabras para el mandatario y la primera dama, Melania Trump, luego de que se confirmara que ambos dieron positivo por Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Biden le deseó una pronta recuperación a nombre suyo y de su esposa Jill, y aseguró que seguirán orando por la familia presidencial.

“Jill y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una pronta recuperación. Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia”, señaló.

Joe Biden no es el único político que se ha referido a esta impactante noticia, ya que líderes mundiales también hicieron eco al contagio de Trump, entre ellos Vladimir Putin, Boris Johnson, entre otros.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020