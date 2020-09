Donald Trump ganó US$427 millones por su participación en el programa The Apprentice, informó The New York Times, que está publicando una serie de reportajes sobre las declaraciones fiscales del presidente de Estados Unidos en un período de más de 20 años.

En detalle, el mandatario ganó US$197 millones directamente de “The Apprentice” a lo largo de 16 años, y más de US$230 millones adicionales por acuerdos de licencia, patrocinios y seminarios.

De acuerdo con el medio, el dinero salvó las finanzas personas de Trump, complicadas por las pérdidas de sus casinos en Atlantic City; y, además, utilizó las ganancias de su fama televisiva para financiar una serie de compras de complejos de golf, pero esos proyectos también perdieron dinero.