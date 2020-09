Congreso de Perú debate y decide este viernes la destitución del presidente Vizcarra

El eventual término del actual período presidencial lo determinará el poder legislativo. El pleno del congreso de la República de Perú definirá este viernes si procede o no la destitución del gobernante Martín Vizcarra.

El debate y la votación comenzarán a las 9:00 horas locales, luego de que el Tribunal Constitucional autorizara el trámite de la moción de vacancia al cargo. El caso se fundamente en una eventual demanda de competencia.

La semana pasada la mayoría de los partidos de derecha dieron luz verde a la propuesta para destituir al presidente del Perú. Vizcarra aún no comentó si asistirá al congreso junto a su abogado Roberto Pereira.

El Comercio informa que aún existen parlamentarios que no deciden cómo votarán la moción. La ministra de justicia, Ana Neyra, dijo que “mientras no haya la emisión de voto, no hay una decisión tomada”.

Hasta ahora solamente Unión por el Perú (UPP) ratificó que votarán por la destitución de Vizcarra. Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Somos Perú y Partido Morado precisaron que no respaldarán la medida.