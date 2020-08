Exconsejero de seguridad nacional de EEUU: “Trump es un presidente amoral”

En medio de la crisis sanitaria y política que vive una potencia mundial, un antiguo asesor lo deja en evidencia. El ex consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, publicó el libro “The room where it happened” sobre su paso por el gobierno. En los detalles no queda bien descrito Donald Trump.

Bolton salió de la Casa Blanca en septiembre de 2019, tras sus públicas diferencias con el mandatario republicano. Ahora en su texto muestra detalles que Washington intentó impedir, asegurando que divulgaba información clasificada. El asesor de 71 años conversó con El País sobre las historias que incluye su publicación.

Ante la consulta de si Trump sería un gobernante corrupto, John Bolton es preciso y cree que “es un presidente amoral, que se centra en las cosas que le ayudan a la reelección sin basarse necesariamente en lo que es mejor para EEUU”. En la narración el exconsejero va más allá y expone la ignorancia del multimillonario.

El autor del libro recalca que el presidente estadounidense es alguien que “no conoce mucho la historia y no tiene interés en aprenderla”. Luego enfatiza que las decisiones que toma no se basan “en una filosofía o en una política. Es simplemente cómo se levanta un martes por la mañana o cómo se siente un jueves por la tarde”.