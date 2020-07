Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dio positivo por Covid-19

Este jueves, la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, comunicó que dio positivo en el test por Covid-19. También afirmó que “me siento bien” y que realizará teletrabajo durante su aislamiento.

En los últimos días se conoció que parte del gabinete de la mandataria boliviana portaba el coronavirus, por lo que debió realizar los exámenes de rigor.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver como estoy. Me siento bien, me siento fuerte. Voy a seguir trabajando de manera virtual, desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos”, sostuvo Áñez en un video publicado en su Twitter.