Calendario de la F1 suma dos grandes premios para el 2020: Mugello y Sochi

El pasado fin de semana, la Fórmula 1 regresó en gloria y majestad tras estar varios meses suspendida por la crisis sanitaria mundial del coronavirus. El finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, se quedó con el GP de Austria, carrera que se repetirá este fin de semana en el marco de la segunda fecha del variado calendario.

En ello, este viernes la organización de la Fórmula 1 confirmo dos nuevos circuitos para la temporada: Mugello (Italia) y Sochi (Rusia). El primero hará su debut en la categoría tras varias temporadas siendo casa del Moto GP.

Ubicado en la Región de Toscana, al norte de Italia, el circuito recibirá al circo de la Fórmula 1 el fin de semana del 11 al 13 de septiembre y será la novena fecha del calendario mundial.

Por su parte, el Gran Premio de Rusia, en el circuito internacional de Sochi, se correrá el último fin de semana del mismo mes, siendo la carrera número 10 del calendario, intentando la organización llegar a las 15 o 18 carreras, las que deberían ser programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“Estamos encantados por anunciar Mugello y Sochi dentro de nuestro calendario y debemos dar las gracias a los socios por su apoyo en estas semanas”, indicó Chase Carey, CEO de la F1.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020