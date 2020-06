CHAZ: La ‘Plaza de la Dignidad’ de las protestas raciales de EE.UU. en Seattle que irrita a Trump

En el marco de las protestas raciales en EE.UU. gatilladas por el asesinato de George Floyd, en la ciudad de Seattle –en el extremo norponiente del país norteamericano– se gestó una zona de alrededor de seis cuadras donde activistas protegen del abuso policial a los manifestantes unidos bajo el lema #BlackLivesMatter (‘las vidas de los negros también importan’).

Luego de que la violencia policial causara que varias organizaciones demandaran a la ciudad, la jefa de la Policía de Seattle, Carmen Best, anunció que dejarán de reprimir en la zona aledaña a la esquina de la calle 11 con East Pine, donde se encontraba una comisaría, porque “los manifestantes lo pidieron. Quieren las calles abiertas para marchas pacíficas, y les vamos a facilitar la oportunidad“, señaló la oficial argumentando que es “un ejercicio de confianza para desescalar las tensiones“.

De esta manera la zona fue acordonada por los manifestantes y apodada CHAZ como acrónimo de “Capitol Hill Autonomous Zone”, o “Zona Autónoma de Capitol Hill”.



View Larger Map

Pese a que la intención es simplemente crear un sector para manifestaciones pacíficas, los políticos conservadores estadounidenses comenzaron a observar con preocupación el experimento de libertades civiles, con el Presidente Trump asegurando por Twitter que “recuperen la ciudad ahora. Si no lo hacen, yo lo haré. Este no es un juego. Estos feos anarquistas deben ser detenidos inmediatamente“.

Los manifestantes en la zona elaboraron un petitorio donde piden reformas al sistema de justicia y de salud, además de la decriminalización de las protestas, y medidas económicas para controlar el alza de precios del arriendo de viviendas.

In credit to the people who freed Capitol Hill, this list of demands is neither brief nor simplistic. This is no simple request to end police brutality. We demand that the City Council and the Mayor, whoever that may be, implement these policy changes for the cultural and historic advancement of the City of Seattle, and to ease the struggles of its people.