Protestas en Seattle: Sujeto irrumpió con su auto, disparó a un manifestante y huyó caminando

La tarde del pasado domingo, una nueva jornada de manifestaciones se vivieron en varias ciudades de Estados Unidos como modo de protesta por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo.

En ello, la ciudad de Seattle protagonizó las más violentas escenas de las últimas horas en Norteamérica, pese a que la intensidad de las protestas comenzó a disminuir en el país. Pese a lo anterior, un grave incidente se produjo en las calles.

Según se pudo apreciar en imágenes difundidas por el canal de televisión local Q13Fox, un sujeto intentó atropellar a varios manifestantes, siendo detenido por las personas que protestaban. El problema es que el hombre estaba armado, se defendió y disparó contra un persona hiriéndolo en el brazo.

Posterior a ello, se bajó del automóvil sin que nadie se atreviera a detenerlo, perdiéndose entre la multitud. Con el paso de las horas, la policía de Seattle confirmó la detención del sujeto, mientras que el herido fue trasladado a un hospital local donde se mantiene estable.

Suspect in custody, gun recovered after man drove vehicle into crowd at 11th and Pine. Seattle Fire transported victim to hospital. Officers searched, but do not believe there are any additional victims. Will provide updates when available.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 8, 2020