Francia desmintió que Juan Guaidó esté en su embajada en Caracas

Francia desmintió que Juan Guaidó esté refugiado en la embajada de ese país en Caracas, tal como afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.

“El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas”, dijo el vocero del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.

El canciller de Venezuela afirmó durante el jueves que Guaidó estaba en la representación diplomática francesa, luego que el presidente Nicolás Maduro insinuara que el líder de la oposición estaba “escondido” en una sede diplomática.

“Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, no se puede”, contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa.

Juan Guaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019.