Guardia Nacional dispersó manifestación pacífica para que Trump pudiera tomarse una foto frente a una iglesia

Policía Militar de la Guardia Nacional dispersó una manifestación pacífica en la plaza Lafayette, en las afueras de la Casa Blanca, para que Donald Trump pudiera tomarse una foto frente a la iglesia St. John, afectada por un incendio durante las protestas raciales en Washington.

De acuerdo con The New York Times, los uniformados vestían camuflaje, portaban escudos antidisturbios y usaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas y permitir que el presidente de Estados Unidos caminara hasta el templo, luego de su discurso en el que amenazó con usar el ejército para controlar las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.

Una vez frente a la iglesia, Trump posó para las cámaras con una biblia en la mano derecha. “Tenemos un gran país”, dijo.

We have the greatest country in the world—and we will keep America safe. pic.twitter.com/lqHaUZ4wxW

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020