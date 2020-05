Periodista y equipo fueron arrestados mientras transmitían en vivo sobre protestas en Minneapolis

La mañana de este viernes un periodista, camarógrafo y productor de CNN fueron arrestados por la policía estadounidense mientras transmitían en vivo sobre las protestas en Minneapolis tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

La policía estatal esposó al reportero Omar Jimenez mientras él iba relatando lo que ocurría. Luego realizaron la misma acción con el camarógrafo y productor del canal televisivo.

En la transmisión del momento se puede escuchar al periodista decir respetuosamente a la policía que ellos les dijeran dónde ubicarse para no interponerse en su camino, pero solo les decían que debían que debían retirarse.

Pese a que Jimenez se identificó como periodista, comenzaron a arrestarlo, mientras que él preguntaba la razón de su detención, la cual se desconoce.

Finalmente, la misma emisora de televisión informó que los tres trabajadores luego fueron liberados, pero su detención ocasionó más críticas por el actuar policial.

Revisa aquí el momento del arresto:

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020