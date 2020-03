Papa Francisco reconoció haber tenido dudas en torno a su fe en Dios y cuestionó despidos por coronavirus

El papa Francisco tuvo una conversación con el periodista español, Jordi Évole, en donde reveló algunos aspectos íntimos en torno a su fe.

Consultado sobre si ha tenido cuestionamientos acerca de esto, en vista del contexto actual en el que se desarrolla el mundo por el coronavirus, reconoció que “he tenido mis crisis de fe” y que las ha resuelto por la gracia de Dios.

“Es evidente. Nadie está exento de las tentaciones existenciales“, afirmó, añadiendo que “en mi vida, sí (he dudado de la existencia de Dios). En este momento no, pero en mi vida sí he dudado alguna vez. He tenido mis dudas de fe y mis crisis de fe, pero las he resuelto por la gracia de Dios. Nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el más concreto. Y eso nos hace bien a todos”.

Por otro lado, el papa fue crítico en torno a los despidos que se han generado por las políticas de confinamiento, a raíz del coronavirus.

“Más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria“, expresó, agregando que “el ‘sálvese quien pueda’ no es la solución“.